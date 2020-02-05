防疫潮帶動宅經濟 影視平台收視亮眼

（中央社記者江明晏台北5日電）春節檔期遇上武漢肺炎防疫潮，促使「宅經濟」發燒，多家OTT影視平台繳出收視佳績，LiTV流量較年假前成長超過50%，friDay影音新春收視人數較去年春節成長4成，創新高紀錄。

台灣本土OTT影視平台「LiTV立視線上影視」在春節期間推出新春優惠，同時受到武漢肺炎襲台影響，民眾在家時間拉長，連帶讓開機率大增，兩者帶動LiTV整體收視熱潮與買氣，付費影片觀看人數和註冊會員數都較年假前有顯著成長。

LiTV指出，流量較年假前成長超過50%，此外LiTV也觀察到春節觀影時間的高峰，出現在大年初四，比起小年夜增加超過20%，顯見在家追劇是不少人的「收心操」。

雖春節長假已結束，但台灣連續低溫濕冷，加上武漢疫情促「宅經濟」持續發燒，預估會再帶動一波流量成長， LiTV也將於2月陸續上架強片，期望流量再攀高峰。

friDay影音新春收視人數再創高峰，較去年春節大幅成長4成，尤其friDay影音今年獨家上線的「國際橋牌社」帶動收視熱潮與買氣，春節期間日平均新註冊會員數成長9成，線上付費人數更比去年春節同期成長1.25倍。

friDay影音指出，「國際橋牌社」首播當日近百萬人次點閱，後續口碑討論熱度不斷，除夕夜當天更新第3、4集再度引收視潮，較第2名韓國跟播戲劇「浪漫醫生金師傅2」高出2倍以上收視率，第3名則為獨家劇「巧克力」，日前完結篇創下收視高峰。（編輯：林孟汝）1090205