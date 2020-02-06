景碩2大動能翻轉獲利 外資目標價升至60元

（中央社記者吳家豪台北6日電）美系外資認為，IC載板廠景碩獲利已於2019年落底，將從2020年開始反轉向上，動能來自高毛利的5G及穿戴式相關產品，故調升景碩投資評等至加碼，目標價上修到60元。

景碩股價今天開高後一路走揚，盤中攻上漲停51.3元，成交量超過9500張。

美系外資發布研究報告指出，景碩從iPhone X時期開始面臨類載板（SLP）良率問題，過去2年獲利惡化，2019年恐陷入虧損。景碩已決定放棄類載板業務，將設備轉為生產ABF載板，將受惠於人工智慧（AI）繪圖處理器及5G基地台用的可程式化邏輯閘陣列（FPGA）需求。

美系外資預期，景碩高毛利的5G智慧型手機和穿戴式產品貢獻營收比重，將從2019年約1%大幅提升到2021年約23%；景碩停產類載板也有助提升獲利，推估毛利率將從2019年約12%增加到2021年約22%。

考量5G及無線耳機AirPods等題材有望帶動景碩2020年獲利反轉向上，美系外資將景碩投資評等從「中立」調高至「加碼」，目標價從39元上修到60元。（編輯：楊凱翔）1090206