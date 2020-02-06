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日勝生台鐵攜手高雄都更案 林榮顯：回饋出生地

最新更新：2020/02/06 13:36
日勝生集團董事長林榮顯（右）出席集團與台鐵局高雄火車站站東舊宿舍都更案簽約儀式，預計將投入近百億元藉此回饋出生地高雄。中央社記者潘羿菁攝 109年2月6日
日勝生集團董事長林榮顯（右）出席集團與台鐵局高雄火車站站東舊宿舍都更案簽約儀式，預計將投入近百億元藉此回饋出生地高雄。中央社記者潘羿菁攝 109年2月6日

（中央社記者潘羿菁台北6日電）看好南部房市動能，日勝生集團首度插旗高雄，與台鐵局正式簽約「高雄火車站站東舊宿舍區都更案」，擬投入新台幣百億元興建商場與全齡宅，集團董事長林榮顯表示，投資高雄是回饋出生地。

日勝生集團由旗下泰誠發展營造代表今天與台鐵局簽約「高雄火車站站東舊宿舍區都更案」，不過近期武漢肺炎疫情影響房市，林榮顯坦言，短期內對房地產景氣會有衝擊，但是地段決定價格支撐力，此案鄰近捷運高雄車站、民族通勤站等，勢必有加持效果。

泰誠董事長陳慶祥表示，開發方向朝商場與全齡宅複合功能，開發量體面積高達7萬坪、樓地板面積約為3.5萬坪，預計明年下半年規劃設計定案，期盼3年內動工，創造效益有望超過百億元

目前雙方規劃分配比例暫定台鐵局49%、日勝生51%，不過台鐵局有意想爭取超過5成，總戶數擬規劃1500戶，坪數落在17坪至50坪間，此外，都更案仍須經由高雄市政府審議，一旦核准估計工程期約6年。

林榮顯致詞時細數過往實績，他說，民國89年新店美河市開發案，是第一個緊鄰軌道興建萬坪大社區，至今美河市依舊為當地房價指標；民國92年主導開發台北轉運站，成功翻轉台北東、西商業區，盼望在台鐵與高市府支持下，在高雄打造新型態全齡健康住宅。

日勝生集團建設事業總經理劉垚凱指出，這是集團首度跨入高雄市場，也因為集團在南部房市無經驗，才會選擇公辦都更方式控管風險，再加上台鐵釋出在高雄最大塊資產活化，規模大可望帶動效益更大，是日勝生投入的主因。

對於高雄房市看法，劉垚凱分析，自去年下半年高雄市餘屋早就所剩不多，目前當地建商推案有9成是預售屋，另外，儘管社會環境不再堅守三代同堂，但是住得近或住在同社區會是優先考慮選項，造就高雄物件慢慢走向坪數小、戶數多的大型社區。（編輯：鄭雪文）1090206

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