中鋼與CIP共同成立中能發電 落實風場開發國產化

（中央社記者潘智義台北6日電）中鋼公司與哥本哈根基礎建設基金成立的中能發電公司今天開幕，是台灣唯一由歐商與台商共同開發的計畫，並順利與供應商簽署風力機優先供應合約，成功通過國產化審查。

哥本哈根基礎建設基金（CIP）執行長侯奕愷在開幕記者會表示，歐盟的綠色新政將台灣視為重要夥伴，CIP與轉投資的中能共同執行聯合採購策略，且已於日前與台灣菱重維特斯離岸風電公司（MHI Vestas Offshore Wind，MVOW）簽署風力機優先供應商正式合約，並將以區塊整合、聯合開發方式進行風場開發。

針對政府推動離岸風電供應鏈本土化政策，海底電纜、風機部分，侯奕愷說明，在積極落實離岸風電供應鏈本土化政策的過程，因台灣本土電纜廠目前並未生產海底電纜，所以只能進口，這點也獲政府同意。

中鋼公司總經理王錫欽說，與支持在地化的CIP合作，以中能風場300MW發電容量，結合哥本哈根基礎建設基金彰芳暨西島600MW風場，構成900MW將近100座風力機的批量需求，共同與台灣菱重維特斯離岸風電公司合作，配合政府風電產業在地化政策，實現風力機零組件在台製造目標。

王錫欽指出，迎接離岸風電未來20、30年發展，將積極投入台灣風機零組件、水下基礎結構、風場開發。中鋼將發揮智能創新，成為精緻鋼廠，開發再生能源，再創一個新的50年。因應氣候變遷，大環境使用的能源轉型，再生能源絕對是大勢所趨。

他強調，將實現在台設置風力機機艙組裝線的承諾，及帶動包括葉片、塔筒、扣件、輪轂、機艙罩、變壓器、鼻錐罩等，各項工業局規劃的風力機零組件在地化項目的量產能力建立。此外，水下基礎、風機安裝與水下基礎安裝的海事工程、陸上電力設施等產業關聯執行方案，中能公司總計要推動27項的在地化項目，所達成的在地化程度可說是全球最高規格。

他評估，開發5.7GW離岸風電裝置容量，將有160萬噸鋼板的需求，但中鋼無法完全吃下，只能供應一半需求，另外一半需要進口。（編輯：蘇志宗）1090206