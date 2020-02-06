宅經濟續發威 遠傳帳單代收金額創高

（中央社記者江明晏台北6日電）「宅經濟」效應持續發威，遠傳今年1月電信帳單代收服務交易金額，在農曆新年加持下再創新高，月成長率15%以上，且觀察到過去以宅男為主的帳單代收用戶開始有「女力」崛起。

遠傳統計，2019年有6成以上的遠傳用戶使用過「電信帳單代收服務」，每月有高達數百萬次的交易量，延續「宅經濟」的成長氣勢，2020年元月的帳單代收服務交易金額在農曆新年的加持下再創新高，月成長率15%以上。

根據遠傳觀察去年度表現，「宅經濟」的成長動能也有顯著的改變，過去「電信帳單代收服務」以高度黏著手機遊戲的「宅男」為主，但現在「女力」崛起，女性消費占比在2019年從40%大幅提升至接近50%，包括家庭主婦、年輕女性等以往非手機遊戲的玩家，也紛紛以手機遊戲作為舒壓管道。

此外，訂閱經濟的崛起也是2019年重要消費力道的展現，無論是Google的YouTube Premium以及Apple的Arcade、TV+等娛樂性服務，都有明顯的成長。不過，貼圖的消費動能在2019年罕見微幅衰退，推測與多數用戶長期已經累積大量的貼圖有關。

至於傳統帳單代收服務主力的「遊戲內容」，遠傳觀察到明顯的產業變化，2019年新遊戲上市大成功的機率降低，交易量排行榜大多由舊遊戲占據，因此廠商紛紛選擇以過往營運成功的平台遊戲推出手遊版本，提高爆發的機會。（編輯：張均懋）1090206