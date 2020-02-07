疫情延燒宅經濟吸金 遊戲股勁揚

（中央社記者韓婷婷台北7日電）疫情持續延燒，聚會活動縮減，實體店面人潮消退，宅經濟需求大增，推動線上遊戲廠業績，鈊象及傳奇1月繳出亮眼成績，挾著業績及題材帶領遊戲股強勢走揚。

根據日本NHK報導，公主郵輪旗下「鑽石公主號」7日公佈又有41名確診，這也讓船上感染武漢肺炎的確診總數上升到61人。

郵輪集體感染案例一夜之間激增，衝擊投資人信心，資金再度轉戰防疫概念及宅經濟相關類股，遊戲類股今天也呈現全面價量齊揚走勢，除了元月率先繳出漂亮成績的鈊象、傳奇漲幅在2%至3%表現強勢外，包括宇峻、大宇資漲幅都在4%以上，唯數、歐買尬、昱泉漲幅也有1%至3%。

遊戲股王鈊象因旗下五大旗牌類遊戲「金猴爺」、「明星三缺一」、「滿貫大亨」、「金好運」、「海王寶藏」人氣持續火紅，受惠農曆年期間傳統旺季，元月營收以新台幣6.16億元再創歷史新高紀錄，月增7.26%，年增105.9%。

傳奇1月營收回升至2.99億元，在連續5個月下滑後，首度回升並攀上近4個月高點，月增9%、年增0.9%。

1月份為農曆春節長假，原本就是遊戲族群傳統旺季，武漢肺炎疫情升溫，宅經濟持續發威，加上開學延後，預料遊戲廠營運旺季將延續到2月，有助第1季業績表現。

宇峻奧汀旗下知名IP「三國群英傳」，與智冠旗下遊戲新幹線聯合發行的MMORPG國戰手遊「三國群英傳M」事前登錄2週以來，已迅速突破20萬人次參與，為回饋玩家的熱情支持，官方將一連4天舉辦線上直播活動贈送多項週邊好禮。預計2月18日正式在雙平台上架。（編輯：鄭雪文）1090207