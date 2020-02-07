武漢肺炎疫情延燒 顧能：工廠勞動力至少降20%

（中央社記者張建中新竹7日電）武漢肺炎疫情延燒，研調機構顧能（Gartner）認為疫情的不確定性恐將使工廠勞動力短缺，估計將至少下降20%，影響產量和產能下滑。

顧能表示，爆發疫情的武漢市為重要運輸和製造業中心，是中國第9強城市，長時間封鎖可能會對物流等行業帶來嚴重影響。

相較2003年爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS），顧能指出，中國目前不僅更加發達，且與全球經濟緊密結合，預期外出限制、勞動力和材料短缺及嚴格控制交通，都將為全球供應鏈帶來影響。

顧能表示，受疫情影響的地區或經這些地區運輸的材料或成品供應恐將短缺，此外，白領和藍領工作者可能因隔離或患病而無法工作，疫情也使企業難以補充勞動力，進而影響產量和生產效率。

企業的活動範圍若被限制在某地，便限制了開發、考察和檢驗新業務、項目及經營業務的能力。顧能指出，成本控制也變得更加複雜，並出現難以預測的採購價格差異。

現有物流樞紐和供應網路的容納能力與可用性受到限制。顧能認為，當多個產業同時遇到材料被困在某處的情況時，尋找替代路線和運輸方式將更加困難。

顧能指出，由於擔心暴露在公眾場所會接觸到病毒，消費者的購買行為將更加謹慎。許多企業會轉向網路銷售，而這對物流網路將構成挑戰。（編輯：鄭雪文）1090207