夏普4月進入正常經營 醫療車載8K估2022年爆發

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）夏普社長戴正吳表示，今年4月要踏入正常經營，夏普與鴻海融合佳。夏普常務董事吳柏勲表示，夏普未來將推健康醫療和車載顯示用8K應用，預估最快到2022年相關生態鏈可爆發。

夏普今天下午舉行媒體見面會，包括夏普社長戴正吳、夏普常務董事兼東南亞副代表吳柏勲、以及台灣夏普營銷總經理張凱傑等高階主管出席。

戴正吳表示，今年4月夏普重返經營正常軌道，目前夏普已經連續8季到9季獲利，符合期待。他強調夏普品牌回歸，持續宣示Be Original，秉持夏普創辦人早川德次創意與誠意的雙意精神。

談到夏普與鴻海關係，戴正吳表示，雙方融合非常好，鴻海集團製造力有彈性有速度，夏普重視經營品牌。

在8K應用部分，吳柏勲表示，夏普在8K領域產品不僅只有電視或是單純的顯示器，是生態鏈的垂直整合，包括8K專業攝像機、轉播車、資料傳輸器等。未來將以顯示器為中心搭配8K內容，可讓包括5G手機等各種行動終端，與8K接軌。

他指出，8K顯示器可應用在8大生活，夏普未來將推動8K健康醫療、工業應用和智能車載顯示螢幕等應用，8K將結合5G通訊整合生態鏈，預估到2022相關應用可爆發。

在空氣淨化技術進展，張凱傑表示，夏普的空氣淨化技術應用，涵蓋居家生活、交通運輸、公共設施、醫療衛生四大領域。夏普今年也推出可攜式自動除菌離子產生器，相關技術20年來在全球共33家第三方機構認證。（編輯：黃國倫）1090210