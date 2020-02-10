金控1月合計賺401.71億 富邦金續奪EPS獲利王

（中央社記者吳佳蓉、潘姿羽台北10日電）15家上市櫃金控1月獲利全數出爐，稅後純益合計達新台幣401.71億元；其中富邦金控1月稅後純益95.14億元，每股稅後純益（EPS）0.93元、為金控最高，持續穩居EPS獲利王寶座。

富邦金控1月稅後純益95.14億元，較去年同月大幅成長158%，1月EPS為0.93元，大賺近1元，且稅後純益和EPS雙創歷年同月新高；子公司富邦人壽受惠投資績效表現亮眼，1月稅受純益達59.85億元，不僅比去年同期大幅成長，也創2016年以來同期獲利新高。

若看稅後純益表現，則是由國泰金奪冠，1月稅後純益101.3億元，遠勝其他金控表現，並創歷史單月次高紀錄，年增115.5%，1月EPS為0.76元，僅次於富邦金。

國泰金控表示，子公司國泰人壽1月稅後純益達66.1億元，年增近2倍，同創歷年單月次高，主要受股市及債券部分投資收益表現佳所帶動。另一間子公司國泰世華銀行1月稅後純益31.9億元，則創歷年單月新高，主因在於存放手續費收入表現良好。

從排名來看，中信金控1月稅後純益50.43億元，EPS為0.26元，均排名金控第3。中信金控表示，除金控核心業務表現維持穩健外，在股市、匯市及債市等金融操作上有不錯表現，加上台灣彩券農曆年節熱銷，彩券手續費收入也挹注整體獲利。

玉山金控以1月EPS 0.16元，排名第4，1月稅後純益則為18.7億元，稅後盈餘較去年同期減少9.5%；玉山金表示，獲利部分受到農曆年節因素影響，儘管如此，主要子公司玉山銀行在跨境及科技發展還是有不錯的表現，帶動整體業務成長，並維持良好資產品質。

公股方面，1月仍由兆豐金穩居公股金控獲利冠軍，1月稅後純益19.61億元，較去年同月減少，EPS則為0.14元。

兆豐金表示，1月獲利衰退，與幾項因素有關，第1，受1月台股開紅盤大跌700點影響，造成銀行在投資上有明顯衝擊，第2，財富管理手續費收入也受1月開始停售高利儲蓄險而減少，另外加上子公司兆豐證券因台股下跌，1月虧損，產險子公司也因出險而呈現虧損，影響整體獲利動能。（編輯：黃國倫）1090210