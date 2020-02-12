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高院更二審獲判勝訴 數字科技：捍衛公司商譽

最新更新：2020/02/12 19:41

（中央社記者吳家豪台北12日電）數字科技旗下591房屋交易網與好房網就不當行使專利權所生損害賠償爭議，高院更二審判決591未違反公平法規定；數字科技今天表示，感謝司法捍衛公司商譽及品牌形象。

591房屋交易網於2014年5月29日遭好房網向公平交易委員會檢舉，涉嫌抄襲「好房快租APP」功能，榨取他人努力成果，經智慧財產法院第87號判決，數字科技並無違反公平交易法規定，並經台灣高等法院更二審審理結果，數字科技勝訴判決確定。

數字科技表示，由於我國訴訟制度原則上採三審三級制，一但判決確定，除非有再審理由，最高法院只針對一審及二審法院所認定事實，其適用法律有無疑義，不再對事實主張審理，盼本件「不當行使專利權所生損害賠償爭議」案，能於高院宣判後落幕，結束多年爭議。

數字科技強調，無須抄襲任何智慧財產權，對於惡意散布591房屋交易網涉嫌侵害系爭專利權等不實言論，已讓數字科技商譽受損，前述的訴訟爭議結果，感謝司法捍衛數字科技公司商譽及品牌形象。

數字科技2019年前3季合併營收近新台幣11.04億元，稅後淨利近4.6億元；受惠台港591房屋交易網去年前3季營收創新高，推升數字科技去年前3季賺逾1個股本，每股稅後盈餘（EPS）達10.81元。（編輯：黃國倫）1090212

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