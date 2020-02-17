電子五哥陸廠陸續復工 產線恢復進度不一

（中央社記者潘智義台北17日電）武漢肺炎疫情影響陸廠生產步調，筆記型電腦代工5大廠商廣達、仁寶、英業達、緯創、和碩在中國大陸的工廠至今已陸續復工，但因外地員工返廠有自主管理的隔離需求，產能恢復的比重不盡相同。

英業達指出，在中國有上海、南京、重慶、南昌廠，主要產能所在的上海廠復工近6成，重慶廠復工比例相對較低，南昌廠原本的產能就不大，主要生產重心還是看上海廠。

仁寶表示，昆山廠已在2月10日復工，南京、重慶、成都廠雖然較慢復工，但目前為止也全面復工；至於產能恢復的進度上，目前以農曆春節期間未停工的產線，恢復狀況最好。

廣達在中國大陸有上海、常熟、重慶廠，都已陸續復工，因配合各地方政府政策及檢疫措施，實際復工狀況仍待進一步釐清。

和碩在中國大陸有昆山、上海、蘇州廠，皆於2月10日全面復工，但各廠區生產線的產能恢復幾成，則不對外公布。

緯創表示，中山廠有很多廠區，但已在上週陸續復工；重慶、成都廠近日已全面復工。

筆電代工業者指出，多數廠區配合中國大陸當地政策在2月10日陸續復工，而重慶、成都市官方訂出的復工日為2月17日，所有廠區今天也均已全面復工，但生產線實際產能恢復狀況的比例無法揭露。

業者低調表示，雖然各廠區全面復工，但也都面臨外地員工返回工廠有自主管理的隔離需求，人員並未全數到位，仍待時間慢慢補足人力需求。至於部分工廠配合客戶出貨需求，春節過年期間有部分產線未停工，因此沒有復工的問題。

除了人員返廠的問題外，復工後的上游零組件能否順利供應也是業者關心的問題。一旦庫存上游零組件用完，零組件廠是否能馬上供應，或是交通運輸是否恢復順暢，也都是影響產品能否順利生產及出貨的因素。由於變數仍多，現在很難說復工後產線運作恢復幾成。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：張良知）1090217