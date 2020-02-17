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和碩布局東南亞 繼印尼廠之後設越南子公司

最新更新：2020/02/17 21:07

（中央社記者潘智義台北17日電）和碩聯合科技今天董事會決議通過以1.5億美元（約新台幣45億元）投資設立越南子公司PEGATRON VIETNAM COMPANY LIMITED，繼在印尼之後，再次布局東南亞。

和碩發布重大訊息指出，PEGATRON VIETNAM COMPANY LIMITED為直接持有100%子公司，此次投資越南子公司占和碩最近期財務報表中總資產20.89%，歸屬於母公司業主權益95.64%。

和碩董事長童子賢在2019年1月曾指出，除印尼巴淡島擴廠之外，也會布局印度、越南，但具體時間仍待評估，時隔一年終於有了具體進展。不過，和碩尚未敲定在越南生產何種產品，以及配合的客戶。

不過，當時童子賢曾直言，紡織業等傳統產業在越南建廠較易，科技廠建廠考慮比較多。

他說，前進東南亞要像慢火燉牛肉，就如同台商20、30年前西進中國大陸也不是3分鐘把肉燉熟，工資從人民幣1000元到5000元，再跨過5000元，勞工薪水提高，廠商各種抱怨也出現，環保也開始受到重視。

他解釋，不管在中國大陸、東南亞設廠都不談政治，就像地球會轉動，條件不行的地方請大家去設廠也請不動，條件到一個程度，不請大家也會自動去投資。

雖然美中貿易戰一度讓台廠打算自中國大陸大量移出銷美產品產線，但因貿易戰緩和，包括和碩、仁寶在內的台廠僅將網通產品移到東南亞生產，原定加徵關稅的筆電暫不加稅，也緩和台廠立即撤離產線的壓力。（編輯：趙蔚蘭）1090217

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