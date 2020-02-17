口罩日產能上看550萬片 兒童口罩20日起7天可買4片

中央流行疫情指揮中心17日晚宣布，因口罩產能穩定提升且即將開學，20日起每位12歲以下兒童7天可購買4片口罩，每家健保合作藥局每日配送的兒童口罩片數加倍為200片，共50人份。圖為民眾到藥局買口罩。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯、顧荃、黃旭昇台北17日電）為增加口罩產能，經濟部採購60台新機，其中9台新機在上週六陸續交機，並開始調校、測試。經濟部表示，9條新產線將在本週陸續投入生產，加上既有產線，預計日產能可達550萬片。

中央流行疫情指揮中心今晚宣布，因口罩產能穩定提升且即將開學，20日起每位12歲以下兒童7天可購買4片口罩，每家健保合作藥局每日配送的兒童口罩片數加倍為200片，共50人份。

另外，每家藥局配送的成人口罩數量也倍增為400片，每人7天限購2片維持不變，因此每日每家藥局將有200人份的成人口罩，讓更多民眾買到。

為了解決口罩產量不足的情形，經濟部耗資新台幣2億元購買60台新機台，首批9台機器在15日交機、安裝，並進行機組調校，將在本週陸續投入生產。

經濟部官員指出，雖然新機在上週交機，但是機器在工廠建置好後，還需進一步的調整並與工廠既有產線整合，這些程序都需要時間。這9台機器於本週就會陸續投入生產，搭配既有的生產線，在產能全開的情形下，本週全台口罩的每日產能可望上看550萬片。

經濟部官員表示，剩下51部機組將在下週起分批次陸續交機，於3月初前全數交機完成。

根據經濟部規畫，每一台新機器，每天可以增加10萬片的產能，60台總計可以提升600萬片左右的產能。新設備預計在3月上旬就能全數投入生產，屆時加上原本400多萬片的產能，口罩每日總產能將達到1000萬片。

在藥師公會全國聯合會的社群網站粉絲專頁有部分留言喊吃不消，認為藥師體力已負擔極限，建議除增加配送量，並放寬成人一次可買4片。

至於放寬兒童購買片數，新北市政府晚間表示，已做好萬全準備，18日將公布學校作為，學生非必要，不需要戴口罩到校。（編輯：黃國倫）1090217