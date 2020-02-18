北都再掀斷訊風波 代理商無奈頻道抱不平

（中央社記者江明晏台北18日電）有線電視業者北都斷訊風波恐在21日引爆，頻道代理商大享表示，已連兩年沒收到版權費，且質疑北都把「調處期間不得任意斷訊」當擋箭牌；頻道商也替代理商抱不平，認為「使用者付費才是公平正義」。

因為授權費無共識，頻道代理商大享決定21日停止提供緯來與東森的13個頻道訊號給北都。北都表示，將在19日依規定向國家通訊傳播委員會（NCC）申請營運計劃變更，除備妥足額授權費避免斷訊之外，同時也要求NCC調查大享是否有差別待遇行為。

針對北都要求NCC調查大享提出的授權費條件是否違反「大富條款」相關記載，即「無正當理由不得拒絕授權其他有線電視經營者，或有差別待遇的行為。」大享表示，與凱擘非屬關係企業，大享不應適用大富條款，更何況最高行政法院日前針對凱擘、全球及佳訊對於新跨區業者授權差別待遇一案，已判各頻道代理商勝訴，認為北都質疑差別待遇的立場不存在。

大享也表示，北都107年、108年已侵權兩年，沒付版權費用，自去年7月起至今，至少已有5次調處，但每次都是從頭來過，卡關重點就是北都要求「實際戶數要打七折」，但台北市觀傳局先前發布北都申報戶數竟短報近4萬戶，大享質疑該條件已無續談必要。

大享也表示，「欠錢要還」應是天經地義，但北都以「調處期間不得任意斷訊」這10個字當擋箭牌，每次都在斷訊前夕提出調處，才讓北都能拖延至今。

頻道代理商大享手上握有緯來與東森家族，共計13個頻道，分別為緯來體育台、緯來日本台、緯來電影台、緯來綜合台、緯來戲劇台、緯來育樂台、東森電影台、東森綜合台、東森新聞台、東森財經新聞、東森幼幼台、東森洋片台、東森能劇台。若發生斷訊，近10萬戶的北都訂戶將受到影響。

緯來日本台今天就在官方臉書上預告，2月21日零時起，家中第四台是北都的觀眾將無法再收看緯來旗下的所有頻道，並澄清外界所說的：北都「不是不給錢，而是被要求的授權費不合理」，或是大享「歧視新業者，只對新業者有差別待遇，企圖壟斷市場」等言論都非公平正義。

緯來日本台舉例，賣手搖飲料的店家，每杯價格是固定的，買20杯以上會打折當優惠，但有客人先拿了10杯，等到要收錢的時候，客人卻說他只喝2杯，只願意付那2杯的打折價，理由是因為其他人都有打折，緯來日本台強調，「單杯價格是固定的，優惠規則是一樣的，並沒有因人而異」。

緯來日本台也替頻道代理商叫屈，「授權費欠了多久，我們就苦撐了多久，我們比誰都在乎觀眾的收視權益，只是，巧婦實在難為無米之炊。」強調「尊重著作權、使用者付費，這才是公平正義」。（編輯：林興盟）1090218