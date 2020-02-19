新iPhone下半年出貨估8千萬支 毫米波版占比看25%

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）中國武漢肺炎疫情持續，蘋果5G版iPhone進展備受關注。分析師預估，若疫情在3月顯著改善，估今年下半年新iPhone出貨量約8000萬支，其中毫米波5G版機種占比上看25%。

武漢肺炎疫情延燒，市場關注蘋果下半年新款iPhone進展是否受到影響。天風國際證券分析師郭明錤報告預估，若疫情在3月份顯著改善，預期下半年新款iPhone系列出貨量約8000萬支，其中支援毫米波（mmWave）5G版機種占比約20%到25%。

根據報告，每支毫米波版iPhone需要3個天線封裝（AiP），預估每支毫米波版iPhone的AiP價格約40美元到50美元。

從供應商來看，郭明錤推測日月光投控旗下環旭電子將是主要供應商，供貨占比約60%。

國外財經網站Street Insider先前引述須斯罕那國際集團（Susquehanna）分析師侯賽尼（Mehdi Hosseini）調查供應鏈預估，蘋果今年可能有2波推出5G版iPhone的時程，其中頻段sub-6GHz的版本可能在9月推出，另外，毫米波頻段版本，推出時間點可能遞延到今年12月或是明年1月期間。

分析預估，今年下半年蘋果5G版iPhone的出貨量可能達到6000萬支，其中有5200萬支屬於採用Sub-6GHz頻段的機種，800萬支屬於毫米波頻段的機種。

供應鏈積極布局毫米波天線封裝，法人指出，日月光半導體在高雄的天線實驗室，研發支援毫米波頻譜、採用扇出型（Fan-out）封裝製程的天線封裝產品，規劃今年量產。中華精測也跨入5G高頻段毫米波半導體測試，可同時提供sub-6GHz及高頻段毫米波的半導體測試介面。鴻海集團轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY打進5G毫米波天線等系統級封裝供應鏈。（編輯：楊玫寧）1090219