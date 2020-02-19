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藏壽司1月營收創高 入市中國因武漢肺炎疫情推遲

最新更新：2020/02/19 13:58
藏壽司表示，今年最多將開出10家新店，營運動能持續加溫。（圖取自facebook.com/kurasushi.guanqian）
藏壽司表示，今年最多將開出10家新店，營運動能持續加溫。（圖取自facebook.com/kurasushi.guanqian）

（中央社記者江明晏台北19日電）亞洲藏壽司受惠展店效益，1月合併營收創單月新高，藏壽司今年展店腳步將加快，全年展店目標上看10店，但原先預計今年跨入中國市場的計畫，則因武漢肺炎疫情推遲。

藏壽司受惠展店效益，去年共開出 6 家新點，帶動全年合併營收達新台幣19.26億元，年增34%，今年1月合併營收1.99億元，月增20.7%，年增45.24%，創單月新高。

但由於藏壽司展店多屬大型店面，前期投入費用較多和股本膨脹等因素，亞洲藏壽司2019年前3季毛利率42.96％、營益率10.46％，稅後淨利0.96億元，年減9.86％，每股盈餘2.72元，低於前年同期3.39元。

展望2020年，藏壽司繼北部與高雄開出2間大店後，在北部共有15家據點，中部5家，以及南部4家，合計全台達24家店，藏壽司表示，今年最多將開出10家新店，營運動能持續加溫。

藏壽司指出，但原先今年跨入中國市場的計畫則因武漢肺炎疫情推遲，目前仍在觀望中，未來也不排除進軍東南亞。（編輯：郭無患）1090219

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