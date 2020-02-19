受僱員工月薪增幅連2年逾2% 展望薪情疫情添變數

（中央社記者潘姿羽台北19日電）主計總處今天發布2019年全年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為新台幣4萬1883元，年增率2.26%，增幅不只創下近19年來次高，也是2001年來，唯一一次連兩年增幅逾2%的紀錄。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，去年各月經常性薪資年增率大致都維持在2%以上的水準，與前年趨勢相同，可以說月薪調整的狀況相當明顯。

2018年、2019年受僱員工經常性薪資年增率分別為2.58%、2.26%，連兩年突破2%，為2001年以來僅見；潘寧馨說明，調高基本工資、景氣起伏都會影響薪資成長，不過最近一兩年，調薪的氛圍確實有比較濃厚，但這樣的趨勢是否延續，還得繼續觀察。

展望今年薪資表現，潘寧馨坦言，2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）疫情將使展望增添變數，如果疫情擴大、影響企業營運，直接或間接都會導致薪資成長趨緩；但他也說，回顧2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）時期，當年度經常性薪資年增率雖較前後年略緩，仍維持正成長。

主計總處今天也公布去年12月製造業加班工時年增1.3小時，已經連續2個月呈現正成長，揮別去年10月之前、連13個月負成長的低迷表現；潘寧馨說明，主因是年底製造業受惠於轉單、投資，生產增加所致，但今年爆發的疫情同樣帶來不確定性，展望未來仍有很多變數。（編輯：黃國倫）1090219