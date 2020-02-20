亞諾法攜手中原大學 專研武漢肺炎抗體驗證

（中央社記者韓婷婷台北20日電）亞諾法今天宣布將與中原大學合作開展COVID-19（武漢肺炎）類病毒顆粒（VLP，virus-like particle）產製，用以進行治療性抗體驗證。

亞諾法表示，由於使用真正COVID-19進行治療性抗體試驗篩選具有高危險性，亞諾法與中原大學合作，將使用由中原大學開發產製的類病毒顆粒來篩選和驗證候選抗體。

亞諾法指出，抵禦病毒入侵最佳方法為阻止病毒進入正常細胞。目前已知的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和COVID-19均使用類似機制進入細胞內。然而，使用先前經由驗證過的嚴重急性呼吸道症候群靶向中和抗體對COVID-19進行測試，卻無法產生中和反應。這意味著COVID-19 S棘醣蛋白的抗原表位（殘基結合域RBD區域）和ACE2蛋白的相互作用是與嚴重急性呼吸道症候群病毒不同的。此現象也代表靶向COVID-19的中和抗體開發，有其急迫性。

亞諾法表示，COVID-19 S棘醣蛋白類病毒顆粒的開發產製，不僅用於驗證COVID-19 S棘醣蛋白的靶向中和抗體，更重要的，在病毒藉由細胞表面波形蛋白進入細胞過程機制的靶向中和抗體開發也不可或缺。

亞諾法指出，疫苗可提供未感染的健康人群更有效的保護，但不是虛弱患者的有效治療方案。

亞諾法強調將全力以赴，同步並行開發快速測試試劑平台和治療性單株抗體，持續積極為COVID-19提供突破性貢獻。COVID-19治療性抗體將可望迅速進入動物體內有效性和安全性研究測試，並持續與重組抗體代工公司討論抗體人源化議題。（編輯：楊凱翔）1090220