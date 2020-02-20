肺炎疫情影響 民眾對股市與房市轉趨保守

（中央社記者劉姵呈台北20日電）國泰金2月調查指出，受武漢肺炎疫情影響，民眾對股市樂觀情緒下滑，有52.1%的人預估未來半年台股會下跌；對房地產市況也轉趨保守，逾6成的人認為現在不是賣房的好時機。

國泰金今天公布2020年2月國民經濟信心調查結果，1月民眾對景氣看法為26個月來首度轉正向，但近期受到武漢肺炎疫情爆發的影響，2月民眾對景氣現況與展望樂觀指數滑落至-18.3及-27.9，且民眾對景氣展望創15個月以來新低。民眾對薪資上漲預期指數也同步走低至0.6，為近5個月低點。

此外，民眾2月大額消費意願指數下滑至-4.8，賣房意願指數也降低至-38，有60.1%的人認為現在不是賣房的好時機，國泰金表示，隨著疫情蔓延，民眾短期消費行為與房地產市況轉趨保守。

國泰金也調查民眾對於經濟成長率的預期，結果顯示，雖肺炎疫情短期使經濟生產活動減緩，但民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值仍維持在2.4%，有高達81%的民眾認為經濟成長率會達到2%以上。民眾對於2020年平均通膨預期值也維持在0.87%，69%的民眾預期今年通貨膨脹率將低於1%，不擔憂今年通膨壓力。

另方面，肺炎疫情造成的恐慌情緒引發市場賣壓，台股一度跌至11138點後溫和反彈，調查結果顯示，民眾股市樂觀指數自1月的-1.5大幅走低至-31.3，風險偏好指數也同步自1月的5.1下滑至1.3，顯示肺炎疫情使民眾對股市樂觀情緒與風險偏好大幅下滑。

其中，有52.1%的人預估台股未來半年會下跌，有23.7%的人不願意將將現金或定存轉進台股投資，但也有51.3%的人因前景不明朗，不改變把錢轉而投資台股的意願。（編輯：鄭雪文）1090220