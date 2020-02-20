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期交所董事會 決議黃炳鈞暫時執行董事長職務

最新更新：2020/02/20 16:36

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台灣期貨交易所今天下午舉行董事會，知情人士透露，董事會決議由期交所總經理黃炳鈞暫時執行董事長職務，報主管機關核備。

期交所今天下午舉行董事會，知情人士指出，董事會依照公司法規定，董事互推一人暫時執行董事長職務，最終決議由黃炳鈞暫時執行董事長職務，報主管機關核備。

期交所原任董事長許虞哲15日下午病逝，享壽67歲。知情人士表示，公祭儀式將於3月4日在台北第一殯儀館舉行。

根據年報，期交所目前有15名董事，董事除了許虞哲一位空缺待補外，另外包括台灣銀行法人代表呂桔誠、台灣集中保管結算所法人代表林修銘、統一綜合證券法人代表林寬成、元大期貨法人代表周筱玲、證券櫃檯買賣中心董事長與法人代表陳永誠、銘傳大學財務金融學系講座教授許和鈞。

此外還包括台灣證券交易所董事長與法人代表許璋瑤、日盛期貨法人代表黃旭新、期交所總經理黃炳鈞、合作金庫商業銀行法人代表雷仲達、富邦綜合證券法人代表楊俊宏、台灣師範大學管理研究所教授蔡蒔銓、凱基期貨法人代表糜以雍、以及兆豐證券法人代表簡鴻文。（編輯：趙蔚蘭）1090220

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