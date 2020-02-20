鈊象去年每股稅前盈餘33.49元 今年持續樂觀

（中央社記者韓婷婷台北20日電）遊戲股王鈊象旗下手遊熱銷，帶動2019年營收大增73%，每股稅前盈餘達33.49元，賺進超過3個股本，創下歷史新高，董事長李柯柱看好今年營運持續樂觀。

鈊象今天舉行法說會，李柯柱表示，去年是鈊象大豐收的一年，今年在5大產品線持續看好下，全年有望再攀高，並對於今年營運樂觀以對。

鈊象2019年全年營收新台幣52.9億元，年增73%，每股稅前盈餘為33.49元，創下歷史新高。其中來自手遊的營收貢獻約81%，商用機只有19%，這也使得毛利率從88%推升上93%。

鈊象今年1月營收首度突破6億元關卡，來到6.16億元歷史新高紀錄，由於手遊營收比重再拉高來到93%，再度推毛利率走高至96%，不過因認列較高廣告費用，自結稅前每股盈餘為4.06元，預計2月會恢復正常。

李柯柱表示，鈊象目前旗下5大主力手遊包括「金猴爺」、「明星三缺一」、「滿貫大亨」、「金好運」、「海王寶藏」，仍然是未來發展方向重心，由於全球市占率仍低，還有很大發展空間。

武漢疫情延燒，推動宅經濟發威，鈊象手遊產品受惠，不過以商用機為主的大陸市場則受到波及，大陸娛樂場所過年期間關閉，預計會延到2月底甚至3月才開門營業，預期將衝擊上半年營運表現，將藉由聚焦美國市場及拓展其他海外新市場降低影響。（編輯：趙蔚蘭）1090220