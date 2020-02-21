國巨收購基美獲3國合併許可 估第3季完成收購

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）國巨收購美商基美（Kemet）有進展，國巨指出基美股東會已通過接受國巨以每股27.2美元價格現金收購。國巨1月底陸續取得美、德及奧地利等合併許可，估第3季完成收購。

國巨今天下午公告指出，基美於美東時間2月20日召開特別股東會，會中已通過接受國巨以每股27.2美元的價格，現金收購基美所有已發行流通在外的普通股股數。

在反壟斷市場機構核准進度，國巨指出，已向美國海外投資委員會（CFIUS）及全球6個主要國家的反托拉斯委員會（antitrust committee）完成遞件申請。

國巨表示，1月底陸續取得美國、德國及奧地利等3個國家的合併許可，後續將待台灣的公平會、中國的反壟斷局及墨西哥的反托拉斯委員會審議結果。

國巨指出，美國海外投資委員會已於1月23日正式受理國巨併購基美的申請案，公司正向樂觀看待相關委員會的審議決定，各項併購進度按照原有計劃順利進行。

展望收購進度，國巨指出，相關交易在雙方取得主管機關核准及各項準備作業完善後，預計第3季完成收購。

國巨去年11月中旬與基美共同宣布雙方達成最終協議，國巨將現金收購基美所有已發行流通在外的普通股股權，總交易金額約16.4億美元，約當新台幣500億元。基美主要產品包括陶瓷電容、鉭質電容、電磁及感測元件、薄膜及電解元件等。

國巨預期收購基美後，整體營收可望倍增，獲利可望大增8成。雙方合併後業績規模可超過30億美元，國巨集團將穩居全球被動元件市場第3大，汽車電子應用占比可到1成多。

國巨收購基美後，電容產品在合併後將占一半營收，國巨集團在全球鉭質電容市占率可位居第一。

法人預期，國巨合併基美後，鉭質電容占比約20%，積層陶瓷電容（MLCC）占比約3成，晶片電組占比約15%，無線通訊產品占比約17%，電磁及感測元件占比約8%，薄膜元件占比約7%。（編輯：黃國倫）1090221