是方去年每股賺逾7元 創新高

（中央社記者江明晏台北21日電）是方電訊去年營收一舉突破新台幣24億元，每股盈餘（EPS）達7.83元，雙創新高，雲端服務動能維持高速成長，兩位數營收占比目標達標，董事會擬配發每股現金8元，配息率達102%。

受惠雲端市場規模經濟發酵，是方去年第4季營收新台幣6.07億元，年增5.49%；全年營收衝破24億元關卡，毛利率超過4成，4大產品線稅後淨利5.45億元，年增12.17%，全年每股盈餘達7.83元；其中，IDC機房與雲端應用服務兩大產品線帶動整體營運成長，第4季表現及全年營收、毛利率、稅後淨利皆創歷史新高。

是方董事會並宣布通過去年盈餘每股配發現金股利7元，併同資本公積配發現金1元，共計每股配發現金8元，配息率達102%。

展望2020年，是方董事長吳彥宏表示，從全球戰略布局的觀點來看，在雲端應用服務不斷推陳出新以及5G上路的網路新時代，數位匯流節點已成為極重要的關隘要塞，是方電訊已經啟動骨幹網路容量擴大計畫，體現成為東亞電信樞紐及雲端應用服務中心的決心。此外，新冠肺炎疫情對電信產業影響有限，再加上全球掀起「遠距辦公」風潮，是方電訊070語音電話、視訊系統、網路線路資源等SaaS雲端應用服務，能提供企業客戶需求。

是方表示，繼去年4月台灣香港的骨幹網路（backbone）容量擴增到200 Gbps容量之後，自2月起新增台灣日本以及台灣新加坡之間的高速骨幹網路；換言之，透過新增日本及新加坡高速骨幹容量，是方一舉匯聚東北亞及東南亞的網路架構。

是方總經理劉耀元指出，此次日本與新加坡的骨幹擴增計畫，不僅是容量加大，更是服務的延伸。以日本為例，是方成功介接位居東北亞重要網域樞紐的東京網際網路交換中心（JPIX），並直連新加坡第一大網際網路交換中心（SGIX），等同於透過當地接軌東南亞網路樞紐，能一舉成功串連「東協10+3」的骨幹架構，對用心朝向東亞電信樞紐目標邁進的是方來說，別具意義。

是方更通過國家通訊傳播委員會（NCC）「108年度通訊傳播關鍵基礎設施防護演習」評鑑，獲優等獎表揚，正式列入國家2級關鍵基礎設施。（編輯：趙蔚蘭）1090221