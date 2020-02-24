大同大隈鶯歌擴廠 投資8億創150工作機會

新北市長侯友宜（圖）24日至鶯歌出席大同大隈公司2期倉庫棟及3期作業廠房興建工程動土典禮，他致詞時說，大同大隈這次新增約新台幣8億元的投資金額以及150個就業機會，預計110年6月完工後，年產值可達約60億元。中央社記者葉臻攝 109年2月24日

（中央社記者葉臻新北24日電）大同大隈股份有限公司透過新北市政府招商一條龍政策，僅4個月就取得在鶯歌的二期倉庫棟及三期作業廠房興建工程建照執照，預計有新台幣8億元的投資金及150個就業機會。

新北市長侯友宜今天上午至鶯歌出席大同大隈公司二期倉庫棟及三期作業廠房興建工程動土典禮。

侯友宜致詞時表示，大同大隈去年8月透過市府招商一條龍服務窗口，在各局處加速行政審查流程下，僅耗時約4個月就取得二期倉庫棟及三期作業廠房興建的工程建照執照，「這個速度可說是非常、非常快」。

侯友宜表示，大同大隈這次新增約8億元的投資金額以及150個就業機會，預計110年6月完工後，年產值可達約60億元。（編輯：李錫璋）1090224