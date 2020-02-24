疫情帶動宅經濟 遊戲股續熱鈊象股價飆新高

（中央社記者韓婷婷台北24日電）武漢肺炎疫情持續升溫，加上中小學生延後開學，帶動新一波宅經濟商機再起，遊戲股今天在遊戲股王鈊象企圖衝600元關卡帶動下，再度價量齊揚。

鈊象繳出亮眼的業績及獲利，激勵股價持續強勢走高，今天以平盤開出後，再度吸引買盤進場推升股價，早盤最高來到595元，漲幅逾6%，再創歷史高價，逼近600元大關。

宇峻新遊戲三國群英傳M也有好表現，激勵股價漲幅超過4%；昱泉稅後純益1702萬元，每股純益0.73元，單月轉虧為盈，今天由黑翻紅，勁揚逾4%。大宇資受惠年曆春節及寒假效應，1月營收回升到5583萬元，月增20.64%，年增70.66%，早盤股價漲逾6%。

其他包括弘煜科、歐買尬、網龍、傳奇股價均同步走揚。

鈊象2019年大豐收，營收新台幣52.9億元，年增73%，每股稅前盈餘33.49元，創新高。2020年開春元月業績更亮眼，單月營收衝上6.16億元歷史新高，由於手遊營收比重再拉高到93%，毛利率走高至96%，不過因認列較高廣告費用，自結稅前每股盈餘4.06元，預計2月會恢復正常。

鈊象上周法說會，董事長李柯柱對今年營運持續樂觀看待，表示旗下5大主力手遊包括「金猴爺」、「明星三缺一」、「滿貫大亨」、「金好運」、「海王寶藏」。仍然是未來發展重心，由於全球市占率仍低，還有很大發展空間。

宇峻新手遊「三國群英傳M」上市後，登iOS暢銷排名第二，人氣暢旺，法人估計，受惠「拉斯維加斯娛樂城」及「三國群英傳M」的貢獻加上農曆春節長假及寒假，第1季營收有機會挑戰歷史次高。（編輯：鄭雪文）1090224