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二二八連假 金管會要求保險公司保戶服務不中斷

最新更新：2020/02/26 12:30

（中央社記者劉姵呈台北26日電）二二八和平紀念日連續假期將至，金管會今天表示，為顧及保戶因交通事故及外出時間居家安全等保險詢問、理賠申請或救援服務，已要求保險公司提供免付費服務電話，專責處理保戶緊急突發狀況。

為確保保戶服務不中斷，金融監督管理委員會今天表示，2月27日至3月1日連假假期期間，已請各家保險公司提供免付費服務電話，專責協助處理保戶緊急突發狀況，並於產險公會、壽險公會網站揭示服務電話號碼及提供服務方式，同時，也請汽車交通事故特別補償基金及住宅地震保險基金，於連假期間保持服務電話暢通。

金管會表示，連續假期民眾多返鄉或旅遊，為顧及保戶因旅行交通事故，及假期外出時間居家安全等保險相關事項的詢問、理賠申請或保險附加救援服務，例如道路救援、醫療等相關諮詢服務等需求，因此，金管會已要求各保險公司提供免付費服務電話，並應有專人服務或提供可處理緊急狀況的聯絡方式。

另為確保保險資訊安全無假期，金管會已責成各保險公司加強資訊安全防護作業，以避免駭客入侵損及保戶權益等狀況發生。（編輯：鄭雪文）1090226

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