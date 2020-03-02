PCB台廠拚復工率 看好中國最壞狀況已過

（中央社記者江明晏台北2日電）PCB業界人士推估，湖北以外工廠復工率約5至8成，中國最壞狀況已過，隨復工率回升，第2季營運將好轉，但市場擔憂生產端解決了，疫情擴散至歐美國家，反而影響終端需求。

武漢肺炎疫情一度造成中國逾80座城市封城或封閉式管理，導致運輸、物流、倉儲零售的困難，市場觀察，中國工廠陸續復工，但短時間內還難回復到正常水準，仍有上游缺料、生產缺工、下游無法出貨等人貨斷流隱憂。

蘋果日前示警，因供應鏈復工速度不如預期，將導致iPhone全球供貨短缺，加上中國零售需求恐下滑，2020會計年度第2季財測可能無法達標。

印刷電路板（PCB）被市場喻為3C產業之母，台灣電路板廠產值中約有63%在中國大陸生產，35%在台灣生產，中國大陸生產據點主要集中在江蘇省及廣東省，其他省份則包括湖北（黃石、仙桃）、四川重慶、遼寧河口及河北秦皇島。

PCB業界人士透露，部分廠商與iPhone相關的高階產品都在台灣生產，但一支手機的零組件太多，生產是否會受到影響仍是未知數，不過看好蘋果品牌力與訂單量大，若市場缺料，會比其他品牌容易解決。

針對目前復工率還未達到正常狀態，業界人士說，除了少數人員是「回不來」，大部分問題卡在「回來要先隔離」，然後用人以大廠優先，自然會壓縮到小廠，有些當地小廠也許是零組件供應的一環，環環相扣下就影響到復工成果，但市場看好中國政府能如期在4月恢復正常生產。

另有產業人士推估，中國湖北以外工廠，按照人員隔離返工狀況，復工率大概都有5至8成，認為中國生產面回復到正常水準只是時間問題，「中國最壞情況過去了」，但市場憂心的是疫情擴散至歐美國家，將影響需求面的問題，後續隱憂還沒完全解除。

全球PCB龍頭臻鼎-KY預期，旗下大陸廠區3月整體復工率可達85%以上，第2季整體生產回穩，看好今年第2季營運有望優於首季。

軟板大廠嘉聯益指出，昆山廠、蘇州廠、深圳廠陸續復工後，目前復工率都在上升中，以華東兩廠表現較高，也因疫情問題，台灣廠出貨增加，預估今年兩岸出貨比例將達5比5，台灣出貨比例較過去提升。

對於第2季的展望，嘉聯益認為，方向上是第2季營運表現會優於第1季，但會好多少，整體還要看疫情發展。

PCB大廠華通在中國生產的主要據點為廣東、四川、江蘇，在2月中旬陸續復工，目前復工率分別為廣東廠7成、四川8成、江蘇5成，預估3月應可再往上提升10%，而兩岸生產比例約是台灣3成，中國7成，台灣主要聚焦高階產品，第2季展望要看組裝廠的恢復進度而定。

PCB廠健鼎表示，無錫廠自2月10日復工後，返工人數約達7至8成，由於需要先隔離，復工率還有待觀察，後續一定會慢慢增加。

至於湖北地區，因官方宣布延後至3月10日以後復工，當地廠商營運回復正軌情況有限，健鼎湖北仙桃廠申請後目前是低度復工，但由於物流人流方面流通不易，產出十分有限，好在無錫廠都能支應需求端。

PCB廠定穎表示，湖北黃石廠將繼續以現有的7成產出營運，直至當地政府通知復工後，再從現有的7成產出往上增加。定穎昆山廠已取得復工許可，為當地第一批復工廠商之一，產出已由原有的7成逐步往上提升中，目前兩廠供應鏈供貨無虞，出貨也正常，將以最嚴謹的防疫措施來確保復工後所增加員工的健康與安全，同時也將全力協助控制並圍堵病毒的蔓延。（編輯：張均懋）1090302