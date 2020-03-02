外資賣超逾190億 投顧：台股通過壓力測試

疫情重創美股，台股2日在連假過後開盤，終場下跌121.71點，收在11170.46點，外資賣超192.83億元。但分析師認為，台股下檔支撐明顯，算是通過壓力測試。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北2日電）疫情重創美股，台股今天在連假過後開盤，終場下跌121.71點，收在11170.46點，外資賣超192.83億元，但分析師認為，台股下檔支撐明顯，也守住年線，算是通過壓力測試，在此築底反彈機率大。

武漢肺炎疫情籠罩全球，全球確診病例人數快速攀升，使得恐慌氣氛瀰漫股市，美股在台股228連假期間跌幅甚重，道瓊指數28日再跌357點，單週跌幅逾12%，創近12年來最糟單週表現。

台股今天開盤跳空下跌107點，隨即跌點擴大至逾200點，指數跌破2月3日低點11138點，一度跌破年線11058點，然而，隨後在台積電、大立光、聯發科等權值股翻紅下，指數跌幅收斂，回復到接近平盤，但午盤過後，跌勢再度擴大逾百點。

台股加權股價指數今天終場下跌121.71點，收在11170.46點，跌幅1.08%，成交值1996.57億元。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股今天算是通過壓力測試，和美股比較起來，台股因為連假少交易一天，但明顯表現出下檔支撐，上檔仍有壓力，主要來自於外資調節，看好台股在此築底反彈機會很大，風險還視未來疫情發展。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，今天合計賣超179.18億元，其中，自營商買超11.65億元，投信買超2億元，外資及陸資賣超192.83億元。觀察外資今天賣超前10名個股，依序為台積電、元大S&P原油正2、中信金、國泰金、元大台灣50、鴻海、光寶科、第一金、和碩、聯電。

其中，位居第一名的台積電今天遭外資賣超3萬4931張，元大S&P原油正2賣超第2名，達2萬8492張；中信金遭賣超2萬2020張，排名第3。

觀察外資今天買超前10名個股，分別為富邦VIX、元大台灣50反1、和桐、旺宏、富邦上証、中石化、彩晶、金像電、國產、大成鋼。

其中，外資買超第一名是富邦VIX，大幅買超逾12萬張、第2、3名是元大台灣50反1買超逾3萬張，和桐買超逾7500張。

黃國偉表示，因為外資對台股看法偏保守，加上台積電主要客戶蘋果與華為均下修季營運財測，因此台積電成為外資調節對象。而外資大幅買進富邦VIX，主要反映對美股的恐慌，但認為這是外資很常見的短線風險規避手法，市場不需要太過悲觀。（編輯：楊玫寧）1090302