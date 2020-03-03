營運不中斷 近40家金融機構已啟動異地辦公

（中央社記者劉姵呈台北3日電）因應武漢肺炎疫情升溫，金管會今天表示，金融業也啟動異地辦公措施，以確保營運不中斷，統計回報已開始實施異地辦公的業者，銀行業有13家、證券期貨投信投顧共有9家、保險公司則有14家。

中央流行疫情指揮中心今天下午公布，國內目前有42例COVID-19（武漢肺炎）確診病例。針對疫情持續升溫，金融監督管理委員會今天表示，在維持營運不中斷原則下，金融三業應變措施也升級。

銀行業方面，銀行局統計至2月27日為止，銀行總行已開始實施異地辦公的有台北富邦銀行、王道銀行、新光銀行、遠東商銀、永豐銀行、玉山銀行、台新銀行、日盛商銀、京城銀行、板信商銀、三信商銀、瑞興銀行、台中商銀共13家。

證券期貨投信投顧業方面，證期局統計至2月27日止，已啟動異地辦公的有香港匯豐證、摩根大通、摩根史坦利、玉山證、法銀巴黎、野村證、永豐金證、匯豐中華投信、摩根投信共9家。

保險業方面，保險局統計至3月3日，壽險業有國泰、富邦、南山、三商美邦、台壽、中壽、新壽、康健、遠雄、法巴、友邦、保誠人壽共12家；至於產險業則有明台產險與台壽保產險共2家。

不過，一些大型銀行包括兆豐銀行、中國信託銀行與國泰世華銀行等日前對外公布已啟動異地辦公機制，但並不在銀行局公布的名單當中。

銀行局則回應，各家銀行不同營運處有不同備援及營運不中斷機制，銀行局將給予尊重，其他未在名單上也都會陸續啟動。（編輯：楊凱翔）1090303