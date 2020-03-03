更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎改變全球打招呼方式 謝絕握手與親吻
國際

武漢肺炎改變全球打招呼方式 謝絕握手與親吻

日月潭九蛙全露視為乾旱指標 水利署：錯誤觀念
生活

日月潭九蛙全露視為乾旱指標 水利署：錯誤觀念

中研院發現厭氧菌逆轉機制 停經禿頭治療露曙光
生活

中研院發現厭氧菌逆轉機制 停經禿頭治療露曙光

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰
產經

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎改變全球打招呼方式 謝絕握手與親吻
首頁 / 產經

營運不中斷 近40家金融機構已啟動異地辦公

最新更新：2020/03/03 20:46

（中央社記者劉姵呈台北3日電）因應武漢肺炎疫情升溫，金管會今天表示，金融業也啟動異地辦公措施，以確保營運不中斷，統計回報已開始實施異地辦公的業者，銀行業有13家、證券期貨投信投顧共有9家、保險公司則有14家。

中央流行疫情指揮中心今天下午公布，國內目前有42例COVID-19（武漢肺炎）確診病例。針對疫情持續升溫，金融監督管理委員會今天表示，在維持營運不中斷原則下，金融三業應變措施也升級。

銀行業方面，銀行局統計至2月27日為止，銀行總行已開始實施異地辦公的有台北富邦銀行、王道銀行、新光銀行、遠東商銀、永豐銀行、玉山銀行、台新銀行、日盛商銀、京城銀行、板信商銀、三信商銀、瑞興銀行、台中商銀共13家。

證券期貨投信投顧業方面，證期局統計至2月27日止，已啟動異地辦公的有香港匯豐證、摩根大通、摩根史坦利、玉山證、法銀巴黎、野村證、永豐金證、匯豐中華投信、摩根投信共9家。

保險業方面，保險局統計至3月3日，壽險業有國泰、富邦、南山、三商美邦、台壽、中壽、新壽、康健、遠雄、法巴、友邦、保誠人壽共12家；至於產險業則有明台產險與台壽保產險共2家。

不過，一些大型銀行包括兆豐銀行、中國信託銀行與國泰世華銀行等日前對外公布已啟動異地辦公機制，但並不在銀行局公布的名單當中。

銀行局則回應，各家銀行不同營運處有不同備援及營運不中斷機制，銀行局將給予尊重，其他未在名單上也都會陸續啟動。（編輯：楊凱翔）1090303

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報