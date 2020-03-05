18廠商分配32條新產線 4月口罩拚日產1300萬片

（中央社記者吳柏緯台北5日電）衝刺口罩產能，行政院加碼新台幣9000萬元，再添購32條口罩生產線。經濟部今天公布32台機器的遴選分配結果，共18家廠商獲選，其中淨新科技獲得7台，數量最多。

經濟部評估在4月上旬，口罩產能可達每日1300萬片。

至於目前正在進行的60條產線，官員表示，由於產業界陸續派了上百位專業人力，直接到產線製造商的工廠現地協助，在擁有技術的專家協助，加上團結一心，大幅度加速了口罩機的製造速度，原本需要耗時近半年的建造與交機程序，大幅縮短至1個月內。今天會全數交機完成。

經濟部今天公布「口罩生產廠商利用本部附條件贈與機台生產口罩遴選結果」結果，32條新增產線將由18家口罩廠分配，其中位在高雄市三民區的淨新科技，分配到7台，數量最多；位在桃園市桃園區的台灣康匠分配到3台。其餘16家廠商則分別分配1台到2台不等。

進一步分析18家廠商的所在地區，北部8家、中部4家、南部6家。

經濟部表示，每一台新機器，每天可以增加10萬片的產能，32台總計可以提升320萬片左右的產能。新的32台機器將在3月中下旬起陸續交機，預計在3月底前全數完成，經過安裝、測試與校準後，盡快投入生產。

經濟部官員表示，當32條產線投入生產，產能全開後，屆時加上現在正在陸續投入生產的60條產線，以及過往既有的產能，4月上旬口罩日產能上看1300萬片。

官員也說明，根據日前進行原料盤點的結果，目前原料可以供應每日1500萬片的產能，並持續到6月底。未來若日產能增加至1300萬片，供應仍無虞。（編輯：林孟汝）1090305