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武漢肺炎／澳洲確診外籍男曾在台就醫 研判境外感染機會高
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1月刷卡額月減178億 業者估2月疫情不影響宅經濟

最新更新：2020/03/05 19:52

（中央社記者劉姵呈台北5日電）金管會今天公布，1月信用卡刷卡簽帳金額約新台幣2731億元，月減178億元。儘管年後武漢肺炎疫情升溫，民眾外出購物需求降低，但銀行主管說，業者推網購通路刷卡優惠，宅經濟仍可望帶動2月刷卡額。

金融監督管理委員會銀行局今天公布，今年1月單月刷卡簽帳金額約2731億元，月減178億元；官員表示，主要是因為民眾在春節前通常已做相關消費，加上有現金紅包，取代刷信用卡消費。

針對農曆年後武漢肺炎疫情升溫，民眾外出購物消費需求降低，是否進一步衝擊刷卡額，銀行消金主管則表示，防疫期間民眾雖會暫緩出國行程，但也會間接炒熱宅經濟。他認為，這段時間不少銀行業者與信用卡機構推出電商、網購通路等刷卡優惠活動，預估仍可帶動2月刷卡額。

銀行局統計，今年1月單月信用卡簽帳金額刷卡王續由國泰世華銀行奪冠，單月簽帳金額432.55億元，第2名玉山銀行緊追在後，單月簽帳金額418億元，第3名為中國信託銀行，單月簽帳金額395.97億元。

另外，1月發卡王由台北富邦銀行繼續奪冠，共發12.9萬多張卡，第2名為玉山銀行發9萬多張卡，第3名為中信銀發6.9萬多張卡。

銀行局統計，截至1月底止，合計有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約4773萬張，總有效卡數約3202萬張。循環信用餘額約1134億元；未到期分期付款餘額約1447億元；當月轉銷呆帳金額約4億元。逾期3個月以上帳款占應收帳款餘額（含催收款）比率平均為0.2%。（編輯：楊玫寧）1090305

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