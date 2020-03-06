客戶授信負面資料 證券與銀行3/31起可跨業查詢

（中央社記者潘智義台北6日電）台灣證券交易所今天宣布，推動證券及銀行跨業查詢客戶授信負面信用資料案，訂於今年3月31日實施。

證交所表示，配合金管會政策，證交所與聯徵中心、證券商公會、銀行公會及櫃買中心攜手合作，研議推動跨證券業及銀行業的客戶負面信用資料交換查詢案，金管會核定，證交所及聯徵中心同步自3月31日上線實施。

證交所說明，以往證券商只能透過證交所的聯合徵信系統，查詢投資人是否在證券市場有違約紀錄，但無法得知是否在銀行有無違約。反之，銀行也僅能透過聯徵中心查詢客戶於金融機構的違約紀錄，無法得知客戶在證券商的信用狀況。

因此，在跨業別的負面授信資料無法交換情形下，將增加證券商及銀行的授信風險。經過協議及電腦系統功能修正與資訊連線測試，自今年3月31日起，將透過證交所及聯徵中心電腦系統介接，證券商及銀行將能分別透過雙方系統查到客戶是否在他業有授信違約紀錄，以強化授信業務風險控管。

證交所特別提醒，證券商及銀行在查詢資料時，必須先取得客戶同意，且證券商僅限辦理信用交易業務、證券業務借貸款項、不限用途款項借貸的授信相關業務才能查詢，辦理客戶普通交易開戶並不能查詢該項資料。（編輯：蘇志宗）1090306