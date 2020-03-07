助中小企業度難關 紓困貸款最快月底開放申請

（中央社記者劉姵呈台北7日電）疫情衝擊，近3成中小企業預估上半年營收將衰退3成；經濟部中企處今天表示，已提出紓困貸款計畫協助企業度過難關，包括貸款展延、補貼利息等，待立法院通過預算，最快3月底可開放申請。

武漢肺炎疫情蔓延，影響各行各業，中小企業是台灣經濟骨幹，中小企業總會6日調查顯示，有26%中小企業預估今年上半年營收將較往年減少3成，18.7%業者估營收將衰退4成，17.1%認為將衰退1成，而有13.8%業者預估恐怕大減5成以上。

經濟部中小企業處處長何晉滄今天接受中央社記者電訪表示，目前反映受衝擊較嚴重的為觀光、零售、餐飲與製造業，為更貼近中小企業需求，已與中小企業信用保證基金合作，將針對受疫情影響，導致現有貸款尚未還清、衍生貸款需求及無法支付薪資等情形的企業，提供紓困貸款及利息補貼。

何晉滄說，將積極協助協調銀行展延企業還款時間，並降低展延期間衍生的利息，補貼以1年期的郵政儲金利率為基準，最高補貼為1.06%。

若是沒有受到太大影響，但有新增貸款需求的中小企業，他表示，經濟部也會提供8成的信用保證及2年的利息補貼，協助企業轉型。

何晉滄說，預計下周待立法院通過紓困預算後，會請信保基金告知各通路銀行，最快3月底前可發布實施並正式受理申請。（編輯：鄭雪文）1090307