鴻海鎖定三大產業校園徵才 祭百萬年薪

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）鴻海啟動校園徵才，首次以線上方式起跑，鎖定電動車（EV）、數位健康（Digital Health）、機器人（Robotics）三大產業，祭百萬年薪爭取人才。

因應武漢肺炎疫情，鴻海今年度校園徵才首次以線上方式起跑，瞄準電動車、數位健康以及機器人三大未來產業，祭百萬年薪爭取人才。

鴻海指出，集團已揭櫫三大未來產業方向，同時強化投資人工智慧、半導體、下世代行動通訊技術。今年徵才對象鎖定三大產業以及三大核心技術相關專業人才。

另外，包括數據分析、物聯網、8K、雲端運算、邊緣運算、自動化等領域，也是鴻海集團長期重點徵才對象。

鴻海指出，公司在健康與福利方面有一系列完整規劃，首先在薪資待遇，新進大學畢業生起薪新台幣4.5萬元以上，碩士畢業生起薪5.2萬元以上，博士畢業生起薪6萬元以上，鼓勵人才加入並挑戰百萬以上年薪。

此外，鴻海集團對加入公司的人才，提供分紅獎金與績效獎金制度，在員工生活健康方面，全球各主要廠區內設有健康生活館，由專業教練及物理治療師提供運動諮詢及建議，並打造食安實驗室，為同仁食安把關。

鴻海集團也透過個人穿戴式裝置、廠區健康ATM以及H2U健康銀行和H2U LiFE網路平台，建構健康互聯網，輔以各項健康篩檢、醫療諮詢與保健方案，照護同仁身心健康。

在員工眷屬方面，鴻海表示透過「鴻海人健康照護網」計畫照護鴻海人的下一代，今年1月22日宣布，鴻海與關聯企業旗下員工將加碼0到3歲的育兒獎勵金擴大到6歲（含未滿7歲），符合條件的員工，在寶寶呱呱墜地之後，每個月可以領到1.5萬元，公司協助每位鴻海寶寶成長到滿7歲為止。

鴻海透過校園發送QR Code線上填寫簡歷，有興趣的學子可參加今天起到4月30日間舉辦的抽獎活動，期間將抽出2部任天堂Switch Lite，讓同學輕鬆投簡歷同時獲得抽獎機會。（編輯：張均懋）1090309