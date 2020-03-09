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武漢肺炎影響 經部估夜市商圈營業額衰退3到5成

最新更新：2020/03/09 13:06

（中央社記者吳柏緯台北9日電）武漢肺炎疫情影響消費者購物意願，不少夜市商圈人潮驟減。經濟部統計，夜市、商圈的營業額大約衰退3到5成，百貨與購物中心則衰退2成。

武漢肺炎疫情衝擊國內各項產業，包含百貨賣場、商圈與夜市商家在內的內需型商業受到嚴重衝擊。

經濟部長沈榮津上午赴立法院經濟委員會，針對武漢肺炎疫情對台灣產業鏈造成衝擊、效應及政府產業輔導方案與強化台灣經濟產業升級，報告並備詢。

根據經濟部提供的書面報告指出，受到武漢肺炎疫情影響，商圈、夜市與傳統市場的營業額大約衰退3成到5成。零售業中的百貨公司與購物中心人潮衰退約3成，營業額減少2成。不過由於民眾改由線上消費，因此電商平台的營業額反而逆勢成長。

至於餐飲業所受到的影響，經濟部指出，中大型業者的營業額大約衰退3成、小型業者的營業額大約衰退1到2成。業者評估，在3月到4月間受到的影響最嚴重。

經濟部在「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」中，匡列新台幣20億元，規劃「振興抵用券」消費優惠措施，實體跟電子票券並行，民眾可持抵用券，分別在餐廳、夜市、商圈等地方使用，藉此促進消費意願。

根據經濟部的盤點，振興抵用券預計可以用在全台餐飲14萬家、商圈業者28萬家、夜市攤商1萬家、藝文活動與場域1700家，若扣掉重複計算的業者，全台約有35萬家業者可以適用。

對全台約600處公有的傳統市場與夜市，經濟部也另編列「傳統市場及夜市設施更新」與「傳統市場及夜市輔導」兩項預算，總計6億元，從硬體改建、行銷與防疫等多方面，協助攤商度過難關。

此外，為了在疫情期間協助商圈改善硬體建置，提升消費者體驗，經濟部編列1億元預算，預計能支援全台20個商圈改建。（編輯：林興盟）1090309

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