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連假商機挹注 統一超2月營收微溫

最新更新：2020/03/10 19:39

（中央社記者江明晏台北10日電）2月適逢情人節、228連假商機，加上宅經濟當道，超商龍頭統一超2月合併營收達197.98億元，較去年同期增加1.77%，7-ELEVEN本業成長，轉投資事業業績也成長2至3成。

統一超公布2月合併營業額新台幣197.98億元，較去年同期增加1.77%。7-ELEVEN在2月適逢情人節、228連假商機，加上宅經濟當道，讓生鮮食品買氣攀升，預購則推出多款名店與團購商品等，帶動7-ELEVEN本業成長。

轉投資事業部分，統一超說明，海外事業菲律賓7-ELEVEN店數持續成長，截至2月底共2907家門市，較去年同期成長337店，業績較去年同期成長近3成；統一速達因消費者減少外出，多選擇宅配到府，受惠於宅經濟持續發燒，配送件數較去年同期成長近3成。

DUSKIN樂清持續開發新客戶，近期因民眾環境防護意識提升，清潔除塵等業務需求量大，整體業務量成長；統一藥品掌握保健商機，整體2月業績成長2成。

統一企業集團2月首度串聯旗下飲食、保健、運動等三大事業體，提出生活提案Simple-Fit，7-ELEVEN也掌握健康飲食趨勢，其中7-ELEVEN米飯類業績成長近1成。另外，近期自煮風潮盛行，民眾多購買生鮮蔬菜回家煮，帶動相關業績成長近6成。預購部分，生活美食誌檔期業績較去年同期成長超過5成。（編輯：林孟汝）1090310

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