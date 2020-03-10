星展送財管戶保單 銀行局：保費500元內不違規

（中央社記者劉姵呈、吳佳蓉台北10日電）金管會今天表示，已同意壽險公會報送修正「新型態人身保險商品認定標準」，已在市場上銷售的同類型醫療險，若僅縮短或取消肺炎等待期間，將可免採核准方式送審，以加速保險業者商品開發時效。

另外，星展銀行出錢買保單送財管戶引發爭議，金管會銀行局說，業者不是以吸收存款為目的，贈品（保費）在500元內沒有違規問題。

台灣人壽先前祭出武漢肺炎關懷保戶措施，如4月底前生效的醫療險保單，只要保戶有不幸確診的情況，台壽會給予保戶「免等待期」的優惠，可立即給付保險金；但保險局當時認定有「促銷」疑慮，商品已悄悄下架。

金融監督管理委員會保險局今天放寬規定，同意壽險公會報送修正「新型態人身保險商品認定標準」，市場上已有銷售同類型的醫療險，僅縮短或取消肺炎等待期間，將認定不屬於新型態人身保險商品，可以免採核准方式送審，以加速保險業者商品開發時效。

保險局副局長張玉煇解釋，保險等待期的設計是為了加強對健康保險的風險控管，避免帶病投保，例如被保險人在醫療險契約生效後的特定天數內（一般為30天）發生疾病，保險公司可以不負保險給付責任。

他說，因為業者是以在一定期間內投保，若不幸感染疫情確診，可用融通的方式立即給付保險金作為促銷，但並沒有在加註在保單條款，金管會認定會造成市場混亂。

張玉煇表示，不過考量COVID-19（2019新型冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）應無帶病投保的疑慮，保險局認定等待期應可考慮縮短或取消，為快速滿足消費者、政府機關及醫療、防疫機構的醫療保障需求，因此同意放寬等待期。

張玉煇說，已將商品下架的業者，未來若只是取消或縮短等待期，只要在既有商品增加新條款就可以再送備查，重新上架。

另方面，星展銀行（台灣）今天與安達產險合作推出「法定傳染疾病慰問金」，從3月11日起至4月15日止，提供信用卡持卡人與財管客戶，免付保費就有為期45天的醫療慰問金保障，給付金額單次新台幣1.2萬或2.2萬元。外界認為，有「繞道促銷」嫌疑。

保險局官員表示，星展銀有支付保費，安達產也有收到保費，符合「保費對價」原則，且此商品也將送備查。

銀行局副局長莊琇媛回應，信用卡持卡人部分是「團保」較無爭議，但財管客戶屬於個人保單，據了解，保費都是由星展銀支付，根據相關規定，銀行若為了維護客戶關係或業務推展或企業形象宣導，且不是以吸收存款為目的，只要贈品價值不超過500元就沒問題。

莊琇媛強調，以此狀況來看，贈品即為保費，據了解，星展銀幫每一位客戶付的保費，都沒有超過500元，且僅有45天保障，目前看來並沒有違規。（編輯：林孟汝）1090310