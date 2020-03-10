車廠2月營收 和泰車汎德永業拉風

（中央社記者韓婷婷台北10日電）2月台灣新車掛牌數僅2萬7350輛、月減30.6%，年增39.3%，檢視各家車廠2月營收表現，以和泰車及汎德永業年增分別為69.33%及53.33%表現最佳。

在武漢肺炎疫情、元月交車旺季已過雙重衝擊下，2月車廠營收全數較元月下滑，相較去年同期，除了裕隆及中華車下滑外，其餘均正成長，其中和泰車年增69.33%及汎德永業年增53.33%。

從今年前2個月累計營收表現來看，和泰車累計營收新台幣371.85億元，年增40%，表現最猛，依舊是車界大贏家；三陽工業累計前2月營收51.79億元，年增3.8%。

和泰車表示，農曆年後品牌包括TOYOTA及LEXUS多款新車持續熱銷，使得2月品牌掛牌數表現優於原先預期，再加上去年同期工作天數較少，比較基期較低。

和泰車預估，3月因工作天數增加，單月整體市場將可回到3萬3000輛水準，仍將較去年同期成長，推估第1季市場掛牌數約可達到9萬9767輛，年增4%；不過也有車商因大陸供應鏈仍未完全復工，部份零件供應短缺，進行產線調配，將因工作天數減少影響營運表現。

汎德永業累計今年1至2月合併營收48億元，較去年同期小減3%。

汎德永業表示，過往農曆年後為車市淡季，今年受惠BMW休旅車X1、X3、X5持續熱銷，加上大改款豪華休旅車X6於2月到港開始交車，且旗下Porsche（保時捷）產品線漸趨齊全，帶動2月淡季不淡，預期3月起2020年正式新車陸續到港，新車銷售動能無虞。

宏佳騰則在電動機車銷售推動下，2月營收1.78億元，月增18.75%，年增42.11%，公司表示，在外銷沙灘車部份，Polaris與YAMAHA兩大客戶維持去年暢旺的出貨動能；至於內銷市場，2月電動機車接單量倍增，整體銷售僅次於Gogoro，穩居市場亞軍，成為營收成長主要動能。（編輯：楊玫寧）1090310