電動車對MLCC需求倍增 法人估國巨華新科吃補

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）電動車帶動被動元件MLCC需求，法人估每輛電動車對MLCC需求量比一般燃油車增加1.4倍以上，包括日廠Murata和TDK、韓廠SEMCO、台廠國巨和華新科可望受惠。

觀察車用積層陶瓷電容（MLCC）發展趨勢，中國法人報告指出，目前車用MLCC需求量占整體MLCC比例約20%，汽車電子化程度提高，平均每輛車對MLCC需求量大幅提升。

其中電動車動力系統部分，MLCC需求量要比一般燃油車增加5倍以上，先進駕駛輔助系統（ADAS）對MLCC需求量提高到2000顆到2400顆左右，再加上資訊娛樂系統等需求，法人預估每輛電動車MLCC需求量要比一般燃油車增加1.4倍以上。

展望車用電容器應用趨勢，法人預期薄膜電容器將會在電動車領域逐漸取代電解電容器，例如特斯拉（Tesla）的Model 3電動車，以及中國比亞迪新能源車，都採用薄膜電容器。

目前全球MLCC廠商包括日本村田製作所（Murata）、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電以及TDK、AVX等。國巨市占率約13%，是全球第三大MLCC供應商。法人預期，包括日廠Murata和TDK、韓廠SEMCO、台廠國巨和華新科等，可望受惠電動車用MLCC量增趨勢。

國巨去年第4季MLCC占整體業績比重約33%，車用占比約13%，去年全年MLCC業績占比約32%，車用占比約15%，以車用娛樂系統應用為主。

國巨先前決定砸新台幣500億元收購美商基美（Kemet），也是要擴大在車用MLCC布局，併購基美後，國巨集團可切入高階車用市場，打進車用系統、引擎、安全系統等領域。此外國巨先前收購君耀和美國普思電子，也是擴大布局車用。

法人指出，基美在車用領域的主要客戶包括博世（Bosch）、Continental、TOYOTA等。

華新科在車用電阻元件產能主要在馬來西亞。華新科在車規等級MLCC和晶片電阻具有量產能力。（編輯：張均懋）1090311