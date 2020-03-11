更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎／布口罩12日起開放出口 助海外國人防疫
生活

武漢肺炎／布口罩12日起開放出口 助海外國人防疫

疫情衝擊日本觀光 京都飯店崩盤價住一晚僅1000日圓
國際

疫情衝擊日本觀光 京都飯店崩盤價住一晚僅1000日圓

口罩實名制2.0預購網址公布 10大QA一次看
生活

口罩實名制2.0預購網址公布 10大QA一次看

圖表／武漢肺炎台灣超前部署 各國防疫關鍵時程一覽【更新】
專題

圖表／武漢肺炎台灣超前部署 各國防疫關鍵時程一覽【更新】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

市場靜候美國紓困措施 亞股先漲後跌大多收黑

最新更新：2020/03/11 19:45

（中央社香港11日綜合外電報導）投資人緊張不安地等待美國宣布2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情紓困計畫，亞洲各國股市今天普遍呈現先漲後跌的走勢，終場大多下跌作收。

全球股市在過去兩天出現劇烈波動，今天亞洲股市早盤出現迫切需要的穩定跡象，因美國總統川普承諾將採取措施，緩和武漢肺炎疫情對美國經濟帶來的衝擊。

另外，原油價格上揚也帶動部分股市漲勢。國際油價9日崩跌，創下1991年波斯灣戰爭以來最大跌幅。

但能源巨擘沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）稍早表示，他們計劃提高原油產能至每日1300萬桶，加深投資人不安情緒，油價應聲由漲轉跌，兩大原油期貨合約西德州中級原油（WTI）及布倫特原油（Brent Crude）稍早漲幅達5%，之後急轉直下跌幅逾2%。

亞洲各國股市在早盤交易時段普遍上漲，隨後與國際油價一樣呈倒U型走勢，終場多以下跌作收。東京股市重挫2.3%；首爾股市挫跌2.8%；上海股市下挫0.9%；香港股市下跌0.6%。

雪梨股市暴跌3.6%，宣告遁入熊市，即是從高點下滑20%以上。新加坡股市下挫1.7%；台北股市下跌1%。曼谷、威靈頓和雅加達股市也都收黑。

但吉隆坡股市上漲0.9%，馬尼拉和孟買股市也雙雙收紅。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）1090311

延伸閱讀
國際油價崩跌 石化與化纖兩大行業首當其衝武漢肺炎衝擊原油價格 汽油估10日起再降9角汽油3日起大降9角 創逾1年低點

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報