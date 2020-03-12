武漢肺炎臨床試驗藥物專利 智慧局彙整3項分類

（中央社記者吳柏緯台北12日電）武漢肺炎疫情蔓延，不少研究單位投入疫苗及藥物研發。為了協助釐清藥物的專利歸屬，智慧局今天彙整公布試驗藥物專利表格，根據臨床用途、本國藥品許可證狀態與專利資訊分為3類，供研發團隊參酌。

世界衛生組織於3月11日宣布武漢肺炎的疫情達全球大流行程度，而目前國內外皆對相關診斷及治療藥物研發，投入大量人力物力。

為了協助研發團隊釐清試驗藥物專利情形，智慧財產局今天表示，根據美國臨床試驗資料庫網站註冊的武漢肺炎相關臨床試驗為資料來源，整理其中揭露的小分子及大分子蛋白質試驗藥品，並以「臨床用途」、「取得本國藥品許可證狀態」及「相關主要專利資訊」分類，歸納出3類專利狀態。

根據智慧局彙整的資料，第1類為淡黃色標示，基本上無專利保護，多數為臨床上已使用多年的老藥，也有少部分為在外國有相關專利，但未在台灣申請專利的藥物；第2類為淡藍色標示，在台灣無保護藥物主要活性成分的核心專利，但仍有關於該活性成分的特定鹽類、相關組合物製劑、用途或製備方法的相關專利；第3類為粉紅色標示，在台灣仍有保護藥物主要活性成分的核心專利。

智慧局說明，依「專利法」第59條第1項第2款的規定，發明專利權的效力不及於以研究或實驗為目的實施發明的必要行為，因此實驗室中的實驗行為並不構成侵權，而對於不具有主要活性成分的核心專利的藥物，也可嘗試進行迴避設計的藥品研發。（編輯：鄭雪文）1090312