國泰金：預見股市崩跌 目前現金部位相對高

（中央社記者劉姵呈台北17日電）肺炎疫情重創資本市場，國泰金控總經理李長庚今天表示，經過10多年練功，現在國泰應對風險的能力，相較於2008年金融風暴時好很多，且台股目前表現優秀，仍有信心，也低接不少。

國泰金控今天下午舉辦2019年第4季線上法人說明會，針對媒體關注國泰金歷經2008年金融風暴，有過一段很長時間的調整期，現階段面對這波疫情，國泰金與國泰人壽會如何因應。總經理李長庚表示，金融市場波動無法避免，這是所有金融機構必須面對的考驗，從2008年金融海嘯到現在，國泰金在投資配置也做了很多調整，現在操作功力比以前好，在市場變動時相對安全很多。

李長庚說，國壽自去年第3季開始，內部就開始有討論，分析從這波大多頭到現在，市場可能會出現較大的Collapse（崩跌），因此在股票部位有明顯的調整，現在來看，國壽現金部位相對高，反而有機會在市場波動時，可投資較佳的標的。

根據國泰資料顯示，國壽去年底現金部位超過新台幣2370億元，為近年相對較高的水位。

投資長程淑芬表示，2008年當時為次債風暴，國內很多壽險業投資次債、結構型商品，且多靠外資投行的介紹來投資，經過10多年練功，現在許多業者表現一定會比當時好很多，國壽及各壽險業者也都練就投資國外、研判的能力。

她說，國壽去年已將投資部位調整成「進可攻、退可守」的方式，除了調降股票部位外，債券部位也趁利率高時，投資信用風險較佳的標的，且在股市中汰弱留強的操作，已有超過1年的時間。

對於金控風險承受能力，程淑芬也說，2008年因為不動產尚未市價化，國泰金現在的股東權益（淨值）與當年「不可同日而語」。

程淑芬強調，「以國泰現在淨值超過新台幣8000億元來看，加上有提早因應，預期金融市場波動對淨值侵蝕，國泰承受能力會比2008年好不少。」（編輯：鄭雪文）1090317