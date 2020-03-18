台GDP預測仍保2 國泰金估央行將降息半碼

（中央社記者劉姵呈台北18日電）疫情牽動全球景氣，國泰金今天下修台灣今年經濟成長率預估值至2%，保2主因來自政府紓困、財政政策；另外，國泰金預測央行因應疫情將降息半碼，金融情勢料將在第2季後半段才會改善。

國泰金控今天下午舉行2020年第1季台灣「經濟氣候暨金融情勢」線上發表會，會中指出，2019年台灣景氣在美中貿易戰紛擾下頗具韌性，然而，今年初武漢肺炎疫情全球肆虐，為全球經濟帶來新威脅，因此，國泰金將下調2020年台灣經濟成長率預測值從2.3%至2.0%，且研判全年成長率有8成的機率會落在1.0%至2.6%之間，也較上次預測區間1.5%至3.0%來的低。

然而，國泰金表示，目前台灣無論景氣與疫情都相對穩定，且流動性偏寬鬆，本來沒有降息必要；不過，因近期油價、疫情等不確定因素加大，金融市場急劇波動，美國聯準會（Fed）等主要央行也已緊急降息，因此，研判台灣央行在19日理監事會議也將降息半碼（1碼為0.25個百分點），採行寬鬆貨幣政策應對。

國泰金也強調，經濟成長率可以「保2」的主要原因為台灣疫情控制得非常好，政府也提出紓困方案，再加上財政政策及貨幣寬鬆政策，例如延緩稅收繳交、振興券發放，都對內需的刺激有一定的力道，也會減緩今年經濟成長率的下滑。

國泰金補充，儘管宅經濟帶動外送、網購電商、電競產業動能，但台灣經濟主要仍與半導體、電子產業關聯度較大，觀察目前1、2月出口及台積電等重要企業仍維持一定的動能，因此，在經濟成長預測下相對於其他國際機構較為樂觀一些，不至於到2%以下。

受金融市場急劇波動拖累，國泰金也表示，第1季台灣金融情勢明顯緊縮，但展望第2季前半段，投資人聚焦中國復工情況與歐美終端需求受損程度，金融情勢可能仍表現低迷。

不過，隨疫情逐步趨緩及財政和貨幣刺激政策陸續推出，國泰金展望第2季後半段，金融情勢將有機會小幅改善，但仍處在「趨向緊縮」的狀態。

國泰金總結，影響今年經濟成長與金融情勢的主要因素包括肺炎疫情擴散程度與時間，增添全球景氣不確定性；石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）聯盟凍產協議破裂打擊油價，衝擊全球經濟成長；應對全球景氣衰退擔憂，主要國家財政與貨幣政策措施；英國順利脫歐後，未來英歐新關係談判動向及中國加大刺激的財政政策與偏寬鬆貨幣政策的穩定效果。（編輯：楊凱翔）1090318