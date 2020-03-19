疫情衝擊散裝業 慧洋跌停股價創新低

（中央社記者潘羿菁台北19日電）疫情衝擊各國封城抑制經濟動能，市場看空散裝貨者，國內散裝業龍頭慧洋-KY與四維航均慘跌停，其中，慧洋股價創掛牌以來新低；反觀貨櫃業個股相對抗跌，海運業股價兩樣情。

法人指出，武漢肺炎疫情影響各國啟動邊境管制，馬來西亞直接鎖國禁止企業營運，以及中國工廠生產放緩等負面影響，製造業動能下降，波羅的海乾散貨指數（BDI）處於600多點的低檔，讓運載煤礦、鐵礦砂與水泥的散裝業跟著籠罩烏雲。

慧洋-KY開盤重挫，接近10時賣壓加大進一步亮出跌停板，股價鎖在19.4元，創下掛牌以來新低點，目前仍有699張賣單掛著。四維航則是開盤跌停。新興盤中最低9.59元創波段新低，跌幅逾8%。

貨櫃輪的長榮，今天股價受到大盤壓抑走低，盤中最低來到9.13元，不過跌幅逐步收斂，股價在9.25元至9.28元附近震盪，跌幅低於3%，賣壓相對散裝個股和緩。陽明跌幅小於2%，同樣賣壓力道較小。

法人分析，受到各國邊境管制，航空停班導致空運運不進去，只好改走貨櫃海運，帶動貨櫃海運業目前營運相對好。（編輯：張均懋）1090319