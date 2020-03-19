口罩國家隊建功 40天打造90條全新產線

（中央社記者吳柏緯台北19日電）動員百名技術人員的口罩國家隊再度建功，28條成人口罩機在明天全數交機完成，2台兒童口罩機將在下周二前交機。從2月上旬起算，僅花40天打造90條全新民生口罩產線，讓世界看見台灣的技術實力。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情持續蔓延，國內的確診病例持續攀升，民眾不安的情緒高漲，對於口罩的需求也逐步增加。

經濟部在2月初採購了60條口罩產線後，行政院日前再加碼新台幣9000萬元，添購30條民生口罩生產線與2條綁帶式口罩生產線，原本經濟部預計在3月底全數交機，不過在口罩國家隊的全力支持下，進度大幅提前。

經濟部官員說明，截至今天上午，30台民生用的口罩產線，已有23台順利交機，部分已經安裝並測試完成，投入生產，部分則在進行整合工作，將會盡快上線。

剩下的7台民生用口罩產線，其中5台為成人口罩，經濟部官員表示，今天會再完成2到3台的交機作業，剩下的將在明天全數完成交機；另外2台口罩產線為兒童口罩機，由於模具與成人口罩機不同，經濟部官員說明，會再多花幾天的時間組裝、調整，預計下週二前可以完成交機。

集合百名專業技術人員的口罩國家隊，花了25天完成了第一波的60台口罩機。而第二波的30台口罩機，經濟部官員說，若以下週二作為最後交機的時間，那麼前後僅花15天。換句話說，口罩國家隊僅耗費40天就完成了90條的口罩產線。

至於剩餘2台綁帶型口罩機，經濟部官員說明，由於模組一般的民生用口罩不同，較為複雜，因此需要花費較長的時間。預計下週四前可以完成並交機。

根據經濟部估算，32條產線投入生產，產能全開後，加上現在已投入生產的60條產線，以及過往既有的產能，4月上旬口罩日產能上看1300萬片。

至於口罩原料，根據日前進行盤點的結果，目前原料可以供應每日1500萬片的產能，並持續到6月底。未來若日產能增加至1300萬片，供應仍無虞。（編輯：郭無患）1090319