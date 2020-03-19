加快分散產能 勤誠台灣新廠拚2021年量產

（中央社記者吳家豪台北19日電）伺服器機殼廠勤誠今天表示，武漢肺炎疫情讓勤誠加速分散產能，今年6月將在台灣啟用打樣廠，並規劃在中部建廠，預計2021年底前量產，推估明年台灣產能將達80萬台。

勤誠今天參加券商舉辦的線上法人說明會，總經理陳亞男說，包括美中貿易戰和武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情等因素，都加深了勤誠生產基地不能都放在同一個地區的想法，因此開始積極部署中國以外的生產基地。

她表示，勤誠將於今年6月在五股啟用打樣廠，對於小型樣品或一些還在打樣階段、試量產的產品都有幫助。為了進一步分散生產基地，今年初勤誠董事長陳美琪已開始在台灣找地建廠，目前鎖定中部，除了因為董事長從中部出身，更重要的是中部很多藝術學院和科技大學，可以和勤誠進行產學合作，也希望台灣新廠未來朝向自動化、智慧化發展。

陳亞男指出，台灣新廠預計在2021年底前量產，未來規劃把台灣占總產能比重從目前約30%提高到50%。

她也坦言，過去一週疫情變化太快，影響「深不見底」，原本勤誠預期2020年營收會有巨幅成長，已做出調整，主要因為美國大客戶與亞洲客戶修正財測，因此勤誠跟進調整，但今年還是要維持獲利。

勤誠商務營運資深處長陳蘊芃表示，2019年全年勤誠機殼出貨量約120萬台，等到台灣新廠開始量產後，預計2021年台灣廠機殼出貨量將達到80萬台。

陳蘊芃觀察，今年到目前為止以中國區的訂單需求較強，希望第1季遞延訂單可以在第2季盡量滿足。美國需求第1季較低迷，第2季持續有在拉貨，如果疫情沒有繼續惡化，預期美國業績將能回升。

整體而言，陳蘊芃表示，勤誠對今年市場需求的看法相對保守，原本目標今年全年營收成長兩位數百分比（10%以上），調整後仍預期小幅成長，希望第3季和第4季把上半年落後的進度彌補回來。

勤誠去年第4季營收新台幣20.7億元，季增21.37%，年增6.57%；營業利益3.48億元，季增18.3%，年增1%；稅後淨利2.95億元，季增25.01%，年增7.99%；每股盈餘（EPS）2.46元。

2019年全年勤誠營收68.35億元，年增4.8%；營業利益11.29億元，年增35.8%；稅後淨利9.12億元，年增42%；每股盈餘7.62元，改寫歷史新高。

以勤誠產品組合來看，2019年伺服器與存儲機殼產品比重達96%。以出貨區域來分，中國市場占32%，美國占46%，歐洲占8%，其他地區占14%。（編輯：鄭雪文）1090319