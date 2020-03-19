友銓轉型電商 看好宅經濟帶動第1季業績

（中央社記者吳家豪台北19日電）印刷電路板（PCB）製造商友銓電子轉型發展電子商務事業，營收已連續6個月創同期新高；由於武漢肺炎疫情帶動宅經濟商機，友銓看好今年第1季營收將優於去年同期。

友銓表示，今年2月武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在國內爆發，加上農曆年剛過，電商產業進入淡季，友銓2月合併營收仍突破新台幣1億元，預期3月在宅經濟發酵下仍有不錯成績。

友銓今年1至2月合併營收已接近去年第1季表現，預期在武漢肺炎疫情帶動的宅經濟商機發酵下，今年第1季營收可望保持年成長。近期中國供應鏈受到疫情影響，部分國內電商服飾業者承受無商品可賣的風險，但友銓為國內電商女裝品牌業者中，在台灣採購與生產數量最高者，一向與國內上游業者保持良好關係，預期受影響程度有限。

友銓指出，今年將持續進行購併，同樣會鎖定電商女裝品牌，也已在宜蘭設立旗下所有品牌共同的倉儲、物流與研發中心，目標期能再拉開與對手的距離，並展開多角化經營。

友銓於2018年引進新團隊，朝電子商務發展，過去一年多來陸續投資並收購知名時尚女裝品牌的電商公司，今年再與擁有Pazzo、MEIER.Q及Genquo等品牌的美而快實業股份有限公司進行股份交換，已取得美而快公司超過5成股權。

目前友銓已有超過6成營收來自電商業務，在電商事業快速成長下，連續7個月合併營收破1億元。友銓2019年前3季稅後淨利0.58億元、每股稅後盈餘（EPS）1.48元，優於2018年同期的稅後淨利0.38億元與每股盈餘1.31元。（編輯：楊凱翔）1090319