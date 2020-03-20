宅經濟當道 17直播攜手歐美遊戲製作團隊

（中央社記者吳家豪台北20日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情降低民眾出門意願，帶動線上內容成長，直播平台17 Media今天宣布邀請歐美遊戲製作團隊加入陣容，嘗試打造多元的內容風格，延伸轉型觸角。

17 Media去年6月啟動多元直播創作者計畫，至今年2月已簽約合作近500位主播；多元主播需具備某個領域的專長，與粉絲互動內容也與本身專長有關。17 Media 也協助素人主播跨出純聊天模式，透過面對面、互動和贊助機制，讓直播主更貼近用戶。

17 Media表示，目前不斷拓展各種內容與運營的可能性，今年延聘來自美國遊戲開發商Scopely的製作人帕斯利（Chris Pasley）跨界融入經營團隊。

帕斯利製作的「陰屍路—生存之道（Walking Dead: Road to Survival）」曾獲得Apple Store手機遊戲下載冠軍，創下單一遊戲營收破1億美元（約新台幣30億元）紀錄。未來帕斯利將帶領國際遊戲設計團隊加入17 Media，將遊戲創意融入直播互動平台中。

17 Media認為，多元內容是線上平台發展的必然趨勢，未來節目內容製作與操作內容將大幅度跳脫固有模式。（編輯：張良知）1080320