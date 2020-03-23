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疫情不見退燒亞股收盤深跌 日股逆勢漲2%

最新更新：2020/03/23 19:54

（中央社香港23日綜合外電報導）儘管各國相繼祭出大規模刺激措施，但武漢肺炎疫情不見緩和，投資人焦慮瀰漫。美國聯邦參議院又未能通過1兆美元緊急紓困案，加深市場悲觀情緒。亞洲股市今天收盤幾全面重挫。

全球武漢肺炎死亡病例激增，累計已突破1萬4400人。全球行動受限人口已接近10億人，數以十計國家暫停所有非必要商業活動，投資人對經濟衰退的憂慮日益加深。

經濟學家和市場分析師如今擔憂武漢肺炎疫情衝擊全球經濟程度。各國為抗疫而採取的保持社交距離和暫停商業活動措施，對許多產業帶來重大打擊。

航空業受創程度尤其深。阿聯酋航空（Emirates Airlines）宣布所有客運航班停飛2週，新加坡航空（Singapore Airlines）大部分飛機也將停飛至4月底。歐洲飛機製造巨擘空中巴士（Airbus）已取消去年股利發放，並放棄發布今年財測。

彭博新聞（Bloomberg News）還報導，高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）和摩根大通（JP Morgan Chase）等華爾街大投行全都預測，美國經濟成長率將下滑。

金融服務公司AxiCorp的全球首席市場策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「經濟成長預估下調如此快速且前所未見，清楚顯示情勢如何從短期衛生恐慌事件迅速演變為全球經濟全面衰退。」

安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）首席經濟學家韓特（Constance Hunter）也同意。他告訴彭博電視台：「這場衛生危機開始演變為金融危機。」

香港股市今天收盤下挫4.9%，上海股市收跌3.1%，雪梨股市收挫5.6%，新加坡和威靈頓股市收盤大跌逾7%，首爾股市收跌5.3%，曼谷股市重挫9.1%，孟買股市大跌13.2%，台北和吉隆坡股市皆收跌逾3%。

唯一例外是東京股市，今天收盤勁揚2%。因日圓兌美元匯價走貶，且重量級個股軟體銀行（SoftBank）宣布將出售最多410億美元（約新台幣1兆2435億元）資產，來收購庫藏股、減債和提高現金部位，股價尾盤應聲大漲逾18%，拉抬大盤。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1090323

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