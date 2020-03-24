南電看好今年營運 本業以每季獲利為目標

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）IC載板大廠南電預期，上半年獲利可望較去年同期成長，今年將以本業每季獲利為目標。

展望今年上半年營運表現，南電指出，上半年電子產品銷售受傳統淡季影響，不過公司持續提升技術能力與生產效率，也推動產能去瓶頸與製程優化等專案，由於高層數大尺寸網通載板需求續旺，預期今年上半年獲利表現可望較去年同期成長。

展望今年營運，南電表示，今年持續開源與節流，在開源部分，延續去年策略，持續開發高階網通設備、人工智慧/高效運算以及系統級封裝等高值化產品，也針對高階IC載板擴充產能，提高產品市占率。

節流部分，南電持續推動製程優化與改善生產流程，提升產品良率與生產效率，並透過各項成本控管改善專案，強化營運績效。

南電預估，今年將以本業每季獲利為努力目標。

在產品布局，南電今年持續布局高階ABF載板，除了量產高層數大尺寸5G網通設備、伺服器、7奈米電腦與遊戲機處理器等載板外，也生產擴增實境/虛擬實境與人工智慧/高效運算晶片等線路設計複雜、技術層次較高載板。

南電也看好未來行動裝置相機模組與5G手機天線模組（AiP），將帶動系統級封裝（SiP）載板需求，此外陸續推出應用在高階筆電與伺服器主機板、自動駕駛控制模組等高密度連接板（HDI）。

展望第2季，儘管武漢肺炎疫情在歐美蔓延，本土法人報告指出，南電網通ABF載板產線持續滿載，加上中國大陸物流問題可望緩解，預估南電第2季業績可望季增兩位數百分點。

報告指出，南電也獲得美系晶片大廠高速運算晶片載板訂單，產品可望在下半年生產，ABF載板供應可能持續吃緊。（編輯：張均懋）1090324